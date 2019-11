Ostia, inseguimento contromano su via dei Romagnoli. Un arrestato

Ostia – Viaggiava a bordo di un’autovettura rubata: i poliziotti del commissariato Lido di Roma in concorso con gli agenti del Reparto Volanti hanno arrestato A.D., romano 31enne, per i reati di ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, al termine di un inseguimento contromano su via dei Romagnoli.

Ieri, intorno alle ore 15,30, durante un normale servizio di controllo del territorio gli agenti in via delle Azzorre hanno notato una Mercedes sospetta ed hanno così deciso di procedere ad un controllo azionando i lampeggianti ed i segnali acustici.

L’uomo alla guida dell’auto, invece di fermarsi, ha schiacciato l’acceleratore nel tentativo di fuggire. Ne è nato un’inseguimento a folle velocità durato diversi minuti anche contromano su via dei Romagnoli fino a quando, vistosi braccato, ha abbandonato l’auto ed ha proseguito la fuga a piedi per poi cercare di nascondersi all’interno di una cabina termoidraulica poco distante da Cineland.

I poliziotti, senza mai demordere, dopo una breve ricerca, lo hanno rintracciato ma sono stati aggrediti. Bloccato l’uomo è stato arrestato.