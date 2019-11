Ardea – L’Associazione “RivaluTiAmo Marina di Ardea-OdV” ha organizzato per sabato 30 novembre alle ore 20.00, presso la cartoleria “Il mappamondo” in Via Lucca n. 16, Nuova Florida – Ardea (RM), un incontro pubblico aperto ai commercianti della zona.

“L’intento dell’Associazione – dichiara il suo Presidente, Michele Di Stefano – è quello di riunire le risorse del territorio al fine di collaborare tutti insieme per dare slancio alla valorizzazione del litorale romano nel tratto del lungomare di Marina di Ardea”.

Il Presidente Di Stefano, rileva ormai da tempo che il degrado ambientale ed urbanistico nella zona di Marina di Ardea, è dato anche dalla mancanza di servizi pubblici essenziali che non permettono lo sviluppo del turismo che potrebbe essere e diventare il motore trainante dell’economia locale.

“E’ necessario uno sviluppo economico-commerciale-turistico – prosegue Di Stefano -, ormai da decenni tutto fermo, a causa del degrado e disagio ambientale-urbanistico, causa la mancanza dei servizi comunali più essenziali“.

“Riteniamo – conclude Di Stefano – che il turismo sia la priorità assoluta per dare vita alla nostra cittadina che ha molte risorse naturali da offrire ai turisti ma, da troppi anni abbandonati a se stessi nella desolazione più assoluta. Ardea può offrire molto: la sua storia, mitologia; i musei e i siti archeologici; il litorale con le sue ampie spiagge e molto altro. Amiamo il nostro territorio e vogliamo conservarlo per noi e per i nostri figli. A questa riunione sono invitati a partecipare tutti i commercianti, sia del litorale di Ardea che di tutte le zone limitrofe”.

(Il faro online)