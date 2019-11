Terracina, si introduce in un garage e ruba una bicicletta: preso

Terracina – Ruba una bicicletta. arrestato in flagranza dai carabinieri. E’ accaduto il 21 novembre scorso, ore 16,30 circa, aTerracina. I militari del locale Nucleo opertivo hanno arrestato, in flagranza del reato di furto in abitazione, un 47enne, senza fissa dimora.

L’uomo veniva bloccato subito dopo avere preso una bicicletta da un’autorimessa di proprietà di una 34enne del luogo. La refurtiva, del valore di circa 200 euro, è stata recuperata e restituita all’avente diritto, mentre l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa celebrazione del rito direttissimo.