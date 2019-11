Giornata mondiale della Filosofia, iniziativa dell’Unesco

Il 21 novembre ricorre la Giornata mondiale della Filosofia, celebrata ogni anno dal 2001, il terzo giovedì del mese di novembre, per iniziativa dell’Unesco. Un’occasione per ribadire il valore profondamente attuale di una disciplina affascinante, capace di costituire una pratica quotidiana per trasformare la realtà.

L’Unesco, la cui missione coincide con la vocazione universalista della filosofia, ha sempre dedicato una speciale attenzione a questa disciplina: “La filosofia rappresenta una risorsa indispensabile per il vivere insieme e per tutte quelle società libere e pluraliste o che aspirano ad esserlo”.

L’Italia ha partecipato alla Giornata con l’incontro “La parola a tutti. La pratica filosofica come opportunità di apprendimento”, organizzato a Roma dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica.

La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica hanno celebrato il World Philosophy Day, con la presentazione del Protocollo d’Intesa MIUR-CRIF: La pratica filosofica come opportunità di apprendimento per tutti e delle azioni a esso connesse.

Nell’ottica dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile, e in particolare dell’obiettivo 4 “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”, la Giornata ha posto l’attenzione sul ruolo della filosofia nella scuola e nella società attraverso la proposta di attività di ricerca, sperimentazione e valutazione della pratica filosofica di comunità, realizzate in ambito nazionale e internazionale.

In Italia sono stati numerosi gli appuntamenti organizzati per l’occasione

Uno degli eventi più rilevanti del ricco calendario di celebrazioni per la Giornata mondiale della Filosofia è stato senz’altro quello che si è tenuto al Parco Archeologico del Colosseo, a Roma.

“Il Parco del Colosseo ha voluto celebrare la Giornata mondiale della filosofia perché riteniamo che in questo tempo in cui si vive molto velocemente sia necessaria una riflessione su noi stessi, sul nostro ambiente e sul nostro territorio.

Abbiamo coinvolto il dipartimento di Filosofia, comunicazione e spettacolo di Roma Tre, con i professori Daniela Angelucci e Dario Gentili, per discutere con loro sul tema della filosofia sul territorio.” – Lo ha detto il direttore del Parco archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo.

Il Parco ha deciso di celebrare la Giornata mondiale della Filosofia che con un ingresso gratuito e una doppia lectio magistralis tenuta in Curia Iulia da Dario Gentili e Daniela Angelucci, professori rispettivamente di Filosofia morale e Estetica dell’Università Roma Tre che ha dato il patrocinio all’iniziativa realizzata in collaborazione con Electa e in media partnership con l’agenzia di stampa Dire.

“Il Parco – ha aggiunto Russo – ospita circa 20mila visitatori al giorno, con picchi anche di 30mila, e l’apertura della Curia Iulia è importante proprio per cercare di coinvolgere il nostro pubblico e capire insieme il mondo dov’è arrivato. E la filosofia ci aiuta a riflettere profondamente su queste tematiche“.

(Il Faro online)