Vela, 39° Campionato Invernale di Roma, Trofeo Città di Fiumicino. Oltre ottanta barche al via

Con oltre ottanta barche al via, proseguono questo fine settimana gli appuntamenti del 39° Campionato Invernale di Roma – Trofeo Città di Fiumicino, organizzato dal Circolo Velico Fiumicino sotto l’egida della Federazione Italiana Vela.

Sabato pomeriggio alle 17.00, presso la sede del circolo velico, gli oltre 1000 partecipanti o semplici appassionati di vela avranno modo di partecipare all’incontro formativo gratuito sul tema “Il lato di poppa: navigare con lo spinnaker per guadagnare posizioni”.

Dopo l’intervento di due settimane fa di Riccardo Provini, responsabile tecnico dell’Unione Vela Altura Italiana sui sistemi di rating IRC e ORC, sarà Riccardo Iacchini a prendere la parola per illustrare a neofiti e ai velisti più esperti come sfruttare al meglio la navigazione con il vento in poppa per guadagnare posizioni durante la regata. Un tema che può essere applicato in qualsiasi momento in cui si va a vela con lo spinnaker, anche in occasione di navigazioni di piacere.

“Spesso la navigazione di poppa – spiega Iacchini – viene effettuata in maniera più rilassata rispetto alla bolina, l’andatura che permette di risalire il vento; invece il lato di poppa è uno dei momenti in cui, sfruttando le vele per andature portanti si riesce a guadagnare posizioni in regata. Quindi, conviene rimandare il momento per ‘mangiare un panino a bordo’ e concentrarsi sul far navigare nelle migliori condizioni la propria imbarcazione. Durante questo incontro cercherò di fornire delle informazioni utili a chi va per mare per poter migliorare la propria esperienza a vela”.

L’incontro verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Circolo Velico Fiumicino.

Domenica alle 10.00 è invece prevista la partenza della regata: Angelo Lobinu con il suo Geex, a bordo anche il velaio Francesco Cruciani, dovrà difendere la testa della classifica nella categoria Regata con il rating ORC, mentre Mart d’Este, l’Este 31 di Edoardo Lepre con a bordo un equipaggio di giovani ma esperti velisti, punta a tagliare ancora una volta ad aggiudicarsi il primo posto in IRC. Fra i Crociera “Ummagumma” di Antonio Stellato se la dovrà vedere con Panta Rei, il SunFast 32 di Giovanni Carusio. La regata sarà ben visibile dal litorale romano e offrirà un vero spettacolo anche a chi vorrà ammirare il mare dalla riva.

Tutti gli aggiornamenti e le classifiche sul campionato si trovano sul sito ufficiale: www.cvfiumicino.org

(Il Faro online)