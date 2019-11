Acilia, SOS da cento famiglie: “Case comunali senza riscaldamento, abbiamo freddo”SOS

Acilia – Grido d’aiuto da parte di un centinaio di famiglie che abitano nelle case comunali di San Giorgio, al Villaggio Giuliano. L’amministrazione capitolina, responsabile del servizio, non ha ancora attivato l’impianto di riscaldamento.

A raccogliere l’appello è stato il comitato Difendiamo Acilia che si è fatto carico di rappresentare il problema presso il X Municipio. “Ad oggi – dichiara Alessandro Aguzzetti Presidente del Comitato Difendiamo Acilia – il servizio di riscaldamento per le case popolari di Acilia sotto la gestione del Comune di Roma in Via Alberto Galli non e’ mai stato messo in funzione. Nonostante in Municipio giovedì scorso sia stato inserito un documento per questa problematica ad oggi nessuno e’ intervenuto e bambini, anziani e disabili sono lasciati al freddo senza risposte. Ci stiamo attivando per metterci in contatto con tutti gli organi preposti e chiediamo che il X Municipio si attivi quanto prima per risolvere il problema”.

Il disservizio è molto diffuso: sono una quarantina le palazzine rimaste al freddo, per un totale di un centinaio di famiglie residenti.

I residenti sono pronti a dare vita ad azioni di protesta clamorose. “Come Comitato – conclude Aguzzetti – siamo pronti ad azioni di protesta con i cittadini perche’ stanchi ormai dell’abbandono che il nostro quartiere e’ costretto a vivere quotidianamente”. La vicenda richiama l’analoga situazione che vivono le 120 famiglie del complesso di case comunali ex Armellini in via Domenico Baffigo a Ostia, qui dettagliata.