Ardea, la rete di imprese ha il suo nuovo presidente: è Davide Rossi

Ardea – La rete d’impresa “Ardea in rete” ha il suo nuovo presidente. Fabrizio Cremonini ha ceduto il ruolo a Davide Rossi, di 39 anni, che gestisce in città un’attività ricettiva nel settore turistico.

“E’ giusto che tra gli imprenditori della rete ci sia un ricambio e per questo ho deciso di dimettermi – ha spiegato Cremonini – Nel corso di quest’anno abbiamo adempiuto al progetto regionale delle reti d’impresa per le attività economiche su strada e, come scelta prioritaria, abbiamo deciso di investire i fondi ottenuti principalmente per l’arredo urbano del territorio, per esempio con paline e pensiline e contribuendo all’impianto di videosorveglianza che l’amministrazione comunale dovrà terminare”.

“Ringrazio gli associati per l’elezione a presidente – ha spiegato Davide Rossi – Mi impegnerò a svolgere il mio lavoro con il massimo impegno, tenendo presente come sia importante fare in modo che la voce degli imprenditori del territorio si faccia sentire soprattutto nell’ente locale. La Rete d’impresa ha avviato il suo percorso che ritengo non si debba interrompere, anzi. Deve crescere e svilupparsi. Ringrazio Fabrizio Cremonini e spero che possa continuare a dare il suo contributo soprattutto nel settore rurale. Nel corso dell’assemblea (che ha votato il bilancio 2019) è stata presentata la nuova delegata del sindaco per la rete d’impresa, la consigliera Antonella Passaretta.