Attivisti M5S: “Il 24 novembre pianteremo a Civitavecchia due olivi per la Festa dell’albero”

Civitavecchia – “In occasione della festa dell’albero il Movimento 5 Stelle Civitavecchia aderirà all’iniziativa nazionale del M5S e domenica 24 novembre ore 11,00 ci sarà la piantumazione di due alberi di olivo, nei pressi dell’ospedale San Paolo, più precisamente nell’aiuola pubblica all’ingresso del pronto soccorso” – lo comunicano in una nota gli attivisti del Movimento 5 Stelle Civitavecchia.

“Ogni anno in Italia si festeggia la Giornata Nazionale degli Alberi, un’occasione per ricordarci della loro straordinaria importanza per la vita dell’uomo e per la qualità dell’ambiente. Dal 21 novembre e per tutto il week-end sono previste oltre 500 iniziative lungo la penisola con la messa a dimora di 3.500 alberi.

Celebriamo il valore degli alberi e il loro indispensabile contributo alla vita. Assorbono anidride carbonica e restituiscono ossigeno, proteggono la biodiversità e hanno un ruolo fondamentale nella prevenzione del dissesto idrogeologico.

Un gesto concreto per restituire alle comunità spazi vivibili e accoglienti e ricordare che senza gli alberi, i polmoni verdi del pianeta, non c’è futuro”.