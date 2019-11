Borgo San Martino, domani con il Passoscuro, Morasca: “Nulla da temere”

Fiumicino – Sulla strada del Borgo San Martino, domani c’è la prima della classe, il Passoscuro.

L’occasione è probante per i gialloneri e l’occasione è di quelle ghiotte e perchè una vittoria sui tirrenici permetterebbe agli uomini di Rendina di riprendere la formazione biancoverde che bene sta facendo in campionato.

Sul campo di Aranova gli allenamenti continuano senza sosta in vista di una gara dal sapore di alta classficia, tra due squadre indicate come le favorite del torneo. Rendina non dovrebbe avere giocatori out, ma le riserve saranno sciolte solo qualche ora prima delle gara sulla formazione da opporre al Passoscuro.

E’ tornato sicuramente l’entusiasmo dopo il successo tondo sul Centro Giano, una vittoria che è stato da sprone per l’impegno di domenica. In effetti la squadra appare distesa e galvanizzata da due vittorie di casa, originata da prestazioni cuore e orgoglio come di dice il difensore Carlo Morasca, 36enne arrivato al Borgo da due settimane. ” Si devo dire che questa squadra ha le caratteristiche per un campionato da vertice. Per ora è meglio guardare di domenica in domenica senza farci prendere dall’ansia di vincere, perchè le vittorie arriveranno da sole. Io sono a disposizione del mister e dei miei compagni e per quel poco che ho avuto modo di vedere mi sto trovando molto bene. Ora dobbiamo pensare alla gara di domenica, una sfida contro una grande squadra. Ma grandi siamo anche noi, e quindi mettiamoci impegno e sacrificio per vincere”.

Dunque le formazione del main sponsor Grande Impero è pronta per una gara che è una prova generale per la vittoria finale.

(Il Faro on line)