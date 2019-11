Cerveteri, Gubetti: “Conferire carta e cartone senza buste di plastica”

Cerveteri – Elena Gubetti, assessora alle Politiche Ambientali del Comune di Cerveteri, ricorda alla cittadinanza, in materia di raccolta differenziata porta a porta, che in occasione del conferimento di carta, cartone e cartoncino del venerdì, non sarà più possibile utilizzare buste di plastica per il conferimento di questi materiali. Pertanto i mastelli contenenti carta, cartone e cartoncino inseriti all’interno di buste di plastica non saranno svuotati e sarà apposto un bollino di avviso all’utenza per l’errato sistema di conferimento utilizzato.

“Lo scorso venerdì – ha spiegato l’assessora all’Ambiente Gubetti – a seguito del rifiuto di un carico di carta e cartone da parte del Comieco per l’eccessiva presenza di plastica, la Camassa, ha iniziato a non effettuare il ritiro della carta inserita in buste di plastica e ha apposto i bollini di avviso a tutti gli utenti. L’attività però non è stata preceduta da una adeguata informazione né per la cittadinanza né per l’amministrazione che non ha dunque avuto modo di diffondere attraverso i mezzi stampa, social e messaggistica istantanea che la disposizione sul conferimento della carta sarebbe stata applicata in modo rigido. Questo ha provocato notevoli disagi alla cittadinanza e con il servizio ambiente abbiamo già contestato all’azienda la mancata informazione necessaria per tutti gli utenti. Le indicazioni che ci arrivano direttamente dal Consorzio per il riciclo di carta e cartone, il Comieco, è di conferire la carta direttamente nel mastello senza nessuna busta. Qualora i quantitativi da conferire fossero superiori alla capacita del mastello è possibile conferire una busta aggiuntiva insieme al mastello, il rifiuto in eccesso deve essere conferito in buste di carta di qualsiasi tipo, anche quelle fornite dai negozi o in scatole di cartone. Non utilizzare mai i sacchi di plastica perché riducono la qualità del rifiuto e aumentano i costi del riciclaggio“.

(Il Faro online)