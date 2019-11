Civitavecchia, il M5S incalza: “Il Fattori riqualificato con un finanziamento della nostra Amministrazione”

Civitavecchia – “Lo stadio Fattori ha ricevuto in data 24 maggio scorso un finanziamento dal Ministero dei Beni culturali per un valore di oltre 3,5 milioni” – lo afferma in una nota il Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle di Civitavecchia.

“Con profondo rammarico a fine 2018 siamo stati costretti per motivi di sicurezza a chiudere lo storico stadio comunale, coscienti comunque di aver ereditato un impianto in cui da oltre 20 anni non venivano effettuate manutenzioni straordinarie importanti e di aver tentato tutte le strade possibili.

Ricordiamo che nei nostri 5 anni, come per gli altri impianti sportivi, anche per lo stadio vennero emanati due bandi pubblici andati poi deserti, un terzo ricevette una proposta da un’associazione sportiva poi ritirata a causa dei tempi lunghi richiesti per la tutela di un bene, come il Fattori, dichiarato di interesse storico-artistico dalla Soprintendenza.

Nel frattempo avevamo richiesto diversi finanziamenti al Coni senza risposta e in ultimo, ad aprile scorso, abbiamo presentato la richiesta di finanziamento al Ministero dei beni culturali che ha ricevuto l’approvazione sperata.

Possiamo dire con un certo orgoglio che, nonostante le difficoltà, come amministrazione 5 stelle abbiamo portato a termine anche questa impresa che sembrava impossibile e che finalmente lo stadio sarà restituito alla città in tutto il suo splendore.

Ora spetta all’amministrazione Tedesco portare a termine il lavoro iniziato da noi e ci auguriamo che lo facciano con attenzione. Certo ci saremmo aspettati che ci dicessero la verità quando nel mese scorso l’assessore D’Ottavio dichiarava di essere in attesa di risposte, in realtà già emanate prima della competizione elettorale, e di un rinato interesse per l’impianto da parte del Civitavecchia calcio.

Abbiamo improntato i nostri 5 anni di amministrazione sui fatti e non sulle chiacchiere e questo finanziamento di 3milioni e mezzo è un altro grandissimo risultato che si aggiunge ai tanti ottenuti e che ci rende orgogliosi di aver avuto l’opportunità di amministrare la nostra città“.