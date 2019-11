Colombia: attentato a stazione di polizia, tre agenti morti e altri sette sono rimasti feriti

Almeno tre poliziotti sono stati uccisi e sette sono rimasti feriti in un attacco con esplosivi avvenuto venerdì notte contro una stazione di polizia a Santander de Quilichao, in Colombia. Lo rende noto l’agenzia Efe. Il governo colombiano aveva disposto il coprifuoco a Bogotà per la persistenza di gravi incidenti – scontri, saccheggi e blocchi stradali – legati alla giornata di sciopero nazionale di giovedì.

Lo hanno reso noto le autorità locali, che hanno puntato il dito contro i gruppi armati che operano nel dipartimento di Cauca e non contro il movimento di protesta sceso in piazza contro il presidente Ivan Duque.

Situazione tesa anche a Bogotà dove nella notte il sindaco, Enrique Penalosa, ha esteso il coprifuoco a tutta la capitale della Colombia per contenere rivolte e saccheggi. La restrizione era stata inizialmente decretata solo per tre zone di Bogotà dove erano stati danneggiati anche 79 autobus del servizio pubblico.

Ieri, infatti, centinaia di persone avevano protestato in diverse zone di Bogotà, violando il coprifuoco notturno decretato nella capitale colombiana, per contenere rivolte e saccheggi, verificatisi in precedenza durante l’ondata di proteste anti-governative.

I manifestanti si erano radunati anche davanti alla residenza privata del contestato presidente Ivan Duque, cantando l’inno nazionale e battendo pentole e mestoli, nella popolare forma di proteste chiamata ‘cacerolazò. La protesta è stata dispersa dagli agenti di polizia, che hanno usato i lacrimogeni contro la folla raccolta nella centralissima Plaza de Bolivar.

L’ondata di proteste in Colombia. Nella giornata di sciopero nazionale di giovedì, si erano registrati tre morti e 273 feriti, di cui 151 agenti della forza pubblica. Molti gli episodi di violenza, con il più grave a Buenaventura, dove la polizia è intervenuta per frenare il saccheggio di un supermercato.

Nel mirino delle proteste c’è il governo di Ivan Duque: all’inizio si trattava di uno sciopero sindacale contro trasformazioni che l’esecutivo intende apportare al regime pensionistico e alla legislazione del lavoro. Ma poi l’adesione di organizzazioni studentesche e di movimenti sociali ha portato allo scoperto un malessere accumulato accumulato da anni per un modello di società che non soddisfa molti settori di colombiani.