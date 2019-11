Gaeta – Sabato 23 e domenica 24 novembre, la carovana dello sport in piazza raggiungerà Gaeta per uno degli ultimi appuntamenti di “CONI & Regione, compagni di sport” del 2019.

L’evento di sport gratuito e per tutti si inserisce, come accaduto lo scorso anno, nell’ambito delle “Favole di Luce”, la grande festa delle luminarie che, grazie a 22 installazioni, fino a gennaio trasformerà la città del golfo in un luogo magico sospeso tra sogno e realtà.

Dalle ore 10 di questa mattina fino alle 18 di domani, ad illuminare Piazza della Libertà sarà lo sport, declinato in tutte le sue accezioni. La manifestazione, organizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale e supportata tecnicamente da Federazioni sportive nazionali e delle Associazioni sportive del territorio, prevede sia esibizioni di atleti che la partecipazione attiva dei cittadini, che potranno provare, sotto la guida di tecnici qualificati, 12 discipline sportive: pallavolo, tennis, taekwondo, karate, ciclismo, rugby, calcio, atletica leggera, scherma, tiro a segno, badminton e scacchi.

Due giorni durante i quali si prevede una partecipazione attiva di migliaia di cittadini e turisti che, affolleranno la città in occasione delle “Favole di Luce” e avranno l’opportunità di divertirsi e socializzare nel villaggio multi sportivo allestito dal CONI Lazio.

(Il Faro on line)