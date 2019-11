Fiera nazionale del panettone e del pandoro a Roma

Dopo l’indiscusso successo dell’Edizione 2018 con circa 25.000 presenze totali a Roma e Firenze e dopo il successo dell’evento estivo “Il Panettone d’Estate”, tenutosi ad agosto 2019 a Sorrento, l’organizzazione continua la promozione dei principali lievitati natalizi che ormai, anche grazie all’evento agostano, sono diventati sempre più presenti sulle tavole degli italiani non solo a Natale.

Dal 2008 ad oggi sono state molte le aziende che hanno partecipato alla kermesse ed hanno acquisito, anche grazie alla stessa, notorietà e riconoscimenti a livello nazionale e quest’anno l’approdo dell’evento nazionale a Milano, patria del panettone, è motivo di orgoglio e soddisfazione per gli organizzatori: la Gold Event Organization di Emanuele Giordano e l’Associazione Made in Italy.

Riconfermata per il quarto anno consecutivo la partnership con il Consorzio Italiano Panettone Artigianale, unico Ente Ufficiale di tutela e valorizzazione del lievitato più importante d’Italia, che sarà presente per supportare l’evento come ogni anno con una propria delegazione.

Anche quest’anno il Testimonial dell’evento sarà il M° Nicola Fiasconaro al quale è stata già riconosciuto

un prestigioso premio durante l’edizione meneghina della kermesse come “Ambasciatore del Made in Italy nel

mondo”.

L’edizione 2019 sarà ricca di eventi per i visitatori che saranno i protagonisti del Contest “Ambasciatore del

Panettone” dove sarà il consumatore finale a decretare il miglior panettone secondo i propri gusti.

La Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro è stata la prima ad introdurre una giuria totalmente imparziale, nazional-popolare ed a garanzia e tutela dei prodotti e degli artigiani.

Tra le novità dell’XI Edizione vi è anche l’istituzione ufficiale del Team Eccellenze Panettone: gruppo selezionato di Maestri Pasticceri e Panificatori lievitisti con standard qualitativi di produzione di altissimo livello che condividono la ricerca della qualità e la difesa dell’artigianalità del panettone rispettando solo ed esclusivamente la normativa ufficiale italiana di riferimento.

Il Team Eccellenze Panettone porterà in giro per l’Italia – e anche oltre – il patrimonio di conoscenze della

lavorazione del lievito madre attraverso pubblicazioni, show cooking, eventi, corsi di formazione ed ogni altra iniziativa che sia in linea con l’obiettivo della diffusione della cultura del panettone artigianale. Proprio per questo motivo il Team Eccellenze Panettone è costituito da professionisti del settore che hanno dedicato la propria vita all’arte della lievitazione.

“Il mercato dei lievitati natalizi artigianali sta subendo, da qualche anno, un terremoto indotto da alcuni operatori del settore che stanno, di fatto, creando un oligopolio dando sempre meno spazio ai piccoli artigiani di qualità che realmente producono lievitati nel rispetto di tutte le normative ufficiali italiane.

Si sta creando, inoltre, una confusione sul mercato attraverso la creazione di contest internazionali che non prendono in considerazione la normativa ufficiale italiana che rimane sempre il D.M. 22/07/2005 e s.m.i. Qual è, quindi, il messaggio che vogliamo dare all’estero se non si adottano tutte le misure dell’unica normativa ufficiale

italiana a tutela del panettone e del pandoro e quindi del patrimonio enogastronomico targato Made in

Italy?”

Queste le dichiarazioni degli Organizzatori sulla valutazione del mercato 2019; durante la kermesse si apriranno delle finestre su questi argomenti per informare il grande pubblico e cercare di mettere ordine ad un mercato che rischia di diventare solo mero business e non cultura e rispetto delle tradizioni italiane.

Di questo e di altro si parlerà durante la kermesse, nella quale sono previsti, come ogni anno, anche speciali

menzioni ad alcuni espositori che si sono distinti nel settore dei lievitati artigianali proponendo prodotti

altamente innovativi.

Quest’anno la kermesse romana, che giunge alla sua XI edizione, è prevista per il 23 e 24 novembre 2019 nelle eleganti sale dell’Hotel Sheraton (viale del Pattinaggio, 100 – zona Eur), centro nevralgico del business capitolino.

Per ogni comunicazione ed informazioni in merito alla kermesse, si può inviare una e-mail a:

stampa@panettonepandoro.com o si può contattare il recapito 347/1415224.

Maggiori informazioni ed il programma verranno rilasciati sul sito internet dedicato all’evento

www.panettonepandoro.com

