Giornata nazionale degli alberi, Fare verde Fondi continua la sua “Settimana europea per la riduzione dei rifiuti”

Fondi – “Fare verde Fondi” continua la sua “Settimana europea per la riduzione dei rifiuti” e lo fa presso l’Istituto Comprensivo “Alfredo Aspri” di Fondi per la “Giornata Nazionale degli Alberi”. I Volontari di “Fare Verde” hanno piantato un corbezzolo, ribattezzato “Futuro” dai bambini delle Classi coinvolte, e le cittadine Lavinia Savona e Annarita de Bonis hanno dato dimostrazione di riuso e riciclo allestendo aiuole con piante officinali che loro stesse hanno voluto donare alla Scuola.

“Nell’ambito della “Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti” un’azione importante che intendiamo replicare in altre Scuole della Città. “Futuro” è il diciassettesimo albero piantato dalla nostra Associazione Ambientalista, e non abbiamo intenzione di fermarci. Grazie a tutti i volontari presenti questa mattina, alla Dirigenza Scolastica per la calorosa accoglienza, alle insegnanti e a tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte contribuendo all’ottima riuscita dell’iniziativa” dichiara Francesco Ciccone, Presidente del gruppo locale.

Dopo i sedici alberi piantati sabato scorso, grazie alla collaborazione con il “Parco Naturale Regionale Monti Aurunci” lungo l’Appia Antica, e la donazione di nuovi volumi alla Biblioteca Comunale per arricchire il Progetto “EcoLibri”, oggi è stato il turno di una nuova piantumazione, con una cerimonia allietata da canti e poesie degli alunni più piccoli dell’Istituto.

L’escursione guidata ai ruderi di San Vennitto chiuderà la “Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti” Sabato 23 Novembre, con la Guida Ambientale Escursionistica Andrea Patriarca, mentre Mercoledì prossimo un altro corbezzolo sarà piantato presso lo spazio esterno dell’Istituto “San Francesco”, scuola che in questo periodo vede “Fare Verde” impegnata in un Progetto che pone l’attenzione sui cambiamenti climatici.

