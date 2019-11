Incidente a Fondi: auto esce fuori strada finendo in una fratta, 2 feriti

Fondi – Alle 2,30 circa di questa notte, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune di Fondi in via Sant’Anastasia a seguito segnalazioni di un incidente stradale.

Sul posto, la squadra dei vigili del fuoco di Terracina, ha trovato un automezzo fuori strada, per cause in fase di accertamento da parte dei Carabinieri, con due persone ferite.I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo e,hanno estratto, in collaborazione con il personale del 118, le persone dell’abitacolo.