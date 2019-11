Ladispoli, il sindaco Grando entra nel direttivo regionale dell’Anci

Ladispoli – Il sindaco Alessandro Grando entra nel direttivo regionale dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI). Il rinnovo delle cariche si è svolto nei giorni scorsi, in vista della XXXVI^ assemblea nazionale in corso di svolgimento ad Arezzo. L’associazione raccoglie i 378 comuni della Regione Lazio.

“Ringrazio il mio partito, in particolare il coordinatore regionale On. Francesco Zicchieri e il coordinatore di Roma e Provincia On. Claudio Durigon, per avermi dato fiducia – dichiara il sindaco Alessandro Grando – e per aver sostenuto la mia nomina all’interno del direttivo regionale Anci. Sarà mio dovere portare all’interno del direttivo regionale Anci le istanze dei comuni della nostra Regione”.