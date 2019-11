Litoranea di Anzio, al via i lavori per i nuovi marciapiedi, l’illuminazione artistica e l’area parcheggio

Anzio – Ad Anzio, lungo la litoranea Ardeatina, nei prossimi giorni, partiranno i lavori per la realizzazione dei nuovi marciapiedi, dell’illuminazione artistica a led, dell’arredo urbano, di una nuova area parcheggio e per il completamento della pista ciclabile, nel tratto compreso tra lo stabilimento Lido Garda e l’inizio di Via Fanciulla d’Anzio.

“Si tratta di un’opera pubblica importante, – afferma il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis – che rientra nell’ampio piano di interventi, messi a punto dall’Amministrazione, per la riqualificazione del territorio comunale”.

La nuova opera, finanziata dalla Regione Lazio e dal Comune di Anzio, prevede un investimento complessivo pari ad euro 1.147.000,00.

“Con questo intervento – afferma l’Assessore ai lavori pubblici, Giuseppe Ranucci -, coordinato dal nostro Ufficio Tecnico, saranno anche ultimati i lavori per il completamento della pista ciclabile tra Lido delle Sirene ed Anzio centro.

La litoranea di Anzio, con i nuovi marciapiedi, l’illuminazione artistica e l’area parcheggio, nei pressi del Centro Trasmissioni dell’Esercito, prima della prossima estate, sarà completamente rimessa a nuovo”.

Nei giorni scorsi, inoltre, ad Anzio Colonia, sono iniziati lavori finalizzati al recupero della Sorgente Acqua del Turco. Il progetto, finanziato dalla Regione e dal Comune, prevede il recupero dei fabbricati esistenti, connessi all’antica sorgente che alimentava Anzio centro, il nuovo arredo urbano dell’intera area, la nuova illuminazione e la realizzazione di spazi pubblici fruibili ai cittadini, nelle vicinanze di un suggestivo tratto di costa di Anzio Colonia.

L’Amministrazione De Angelis, a breve, aprirà nuovi cantieri stradali ad Anzio Colonia, Quartiere Europa e Lavinio.