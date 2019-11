Paura a Latina, a fuoco un’auto dentro un garage in via Signorini

Latina – Alle 11,30 di questa mattina, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto in via Signorini, a seguito segnalazioni di un incendio all’interno di un box auto. All’interno di un garage vi era una vettura completamente avvolta dalle fiamme.

Immediate le operazioni di spegnimento, che hanno consentito di limitare i danni. Successivamente, sempre i vigili del fuoco hanno effettuato un accurato controllo dello stato dei luoghi per cercare di acquisire elementi utili per stabilire le cause che, al momento, non si sono potute accertare. Non si registrano persone coinvolte.