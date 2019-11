Real Caffè Moka Sirs Sabaudia, dopo la sconfitta con Roma ecco il derby con Terracina

Sabaudia – Ancora una sconfitta per il Sabaudia, dopo il k.o. di Roma si pensa già al derby di sabato prossimo a Terracina con la Futura

Sabaudia – Ancora una sconfitta per il Real Caffè/Moka Sirs Sabaudia che rimedia un altro secco 3-0 nel match giocato a Roma in casa dell’Acqua & Sapone Roma Volley Club.

L’appuntamento era valido per la quinta giornata del campionato di pallavolo femminile di serie C, con la formazione del presidente Alessandro Pozzuoli che ha iniziato la stagione con notevoli difficoltà: alcuni cambi in ruoli nevralgici, la giovanissima età media del gruppo e la conseguente inesperienza di molte giocatrici unito anche a qualche infortunio, hanno creato un mix negativo dal quale però si può solo migliorare con il lavoro in palestra e la tecnica che, progressivamente, potrà diventare un elemento utile alle giocatrici per far crescere i sistemi di gioco della compagine guidata dal coach Daniela Casalvieri e che, attualmente, occupa l’ultima posizione della classifica del girone A con zero punti.

Anche a Roma il Sabaudia ha dimostrato di poter crescere nel corso del match: dal (bruttissimo) 25-8 del primo parziale, Miatello e compagne sono riuscite a rendere più combattuti gli ultimi due set, conclusi rispettivamente 25-21 e 25-23.

Oggi pomeriggio ancora una trasferta per le giocatrici di Sabaudia che saranno impegnate (alle 18) nel derby con il Futura Terracina (sesto in classifica) in programma al PalaCarucci mentre per rivedere la squadra tra le mura amiche del Pala Vitaletti, in via Conte Verde, bisognerà aspettare il 30 novembre quando le gialloblu dovranno vedersela con il Tor di Quinto.

