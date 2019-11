Santa Marinella, arriva l’incontro per parlare di resistenza curda

Santa Marinella – La sezione Anpi di Santa Marinella “Antonio Margioni” ha organizzato, per sabato 23 novembre 2019 alle ore 17.00, presso la sala dell’Hotel Miramare, (stazione ferroviaria di S. Marinella), un incontro pubblico dal titolo: “Diamo voce alla resistenza curda. Contro guerre e frontiere”.

Per comprendere la difficile situazione geopolitica al confine turco-siriano interverranno Alfio Nicotra, co-presidente di “Un Ponte per” (associazione che dal 1991 si occupa delle popolazioni colpite dalla guerra) e Beritan Gulmez, rappresentante

dell’associazione culturale curda “Ararat”. Con l’occasione si raccoglieranno fondi che

saranno destinati al sostegno economico della comunità curda. L’evento nasce con lo scopo di informare e sensibilizzare la cittadinanza sulle difficili condizioni del popolo curdo al quale si nega brutalmente uno Stato. La comunità curda vive divisa tra i territori siriani, iracheni, iraniani e turchi e si batte per la democrazia, per la libertà delle donne, per la tolleranza religiosa ed i diritti dei lavoratori. In questo contesto si inserisce la coraggiosa battaglia ingaggiata dalla popolazione curda per

contrastare e sconfiggere l’ISIS.

(Il Faro online)