Fiumicino – Tragedia sfiorata a via della Muratella, dove un albero si è schiantato su una Mercedes in transito. L’automobile ha riportato sei danni, ma il conducente è rimasto miracolosamente incolume.

Sul posto è intervenuta una squadra della Protezione civile Nuovo Domani, che ha rimosso l’albero e ripristinato la viabilità.

Anche su via della Scafa un grosso ramo ha parzialmente ostruito la carreggiata, e anche qui provvidenziale è stato l’intervento della Protezione civile.

Ultima chiamata su via Portuense, dove le forti raffiche di vento hanno creatolo stesso problema, con un ramo staccatosi da un albero e carreggiata ostruita.

Intervento anche a Passo della Sentinella, dove diverse famiglie sono uscite dalle case a causa del pericolo proveniente dal mare. Alla domanda se volessero essere sistemate in sicurezza, magari in albero o in altra struttura ricettiva, le famiglie interessate hanno declinato l’invito, preferendo restare a Fiumara Grande. Il mare ha comunque invaso parte della sede stradale all’interno di Passo della Sentinella.

Sono oltre 130 che chiamate arrivate alla sala radio di Nuovo Domani.