“Alberi per il Futuro” a Tarquinia: il M5S in campo per l’ambiente

Tarquinia – In occasione dell’iniziativa nazionale di forestazione urbana “Alberi per il Futuro”, il gruppo locale del Movimento 5 Stelle di Tarquinia organizza per la mattina di oggi domenica 24 novembre 2019 dalle ore 10 alla presso la Torre di Dante (Piazzale Europa), un gazebo informativo sull’importanza degli alberi e delle aree verdi urbane che rappresentano una risorsa fondamentale per la sostenibilità e la qualità della vita in città. Presso il gazebo saranno disponibili varietà di alberi, che verranno distribuiti ai cittadini per favorirne la piantumazione.

Inoltre, alle ore 12,00, verranno piantati alcuni alberi a corredo del verde urbano presso la Torre di Dante, assieme ai cittadini che vorranno partecipare. L’evento, promosso dal gruppo degli attivisti del M5S di Tarquinia, è stato spostato al 24 novembre per via del maltempo della scorsa domenica.