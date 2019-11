“Anzio e Nettuno portano le scarpe rosse” per contrastare la violenza sulle donne

Anzio, Nettuno – “Anzio e Nettuno portano le scarpe rosse” sarà una manifestazione silenziosa con linguaggio visivo, emotivo ed universale volto alla sensibilizzazione, informazione della giornata contro la violenza sulle donne. L’idea parte dalla volontà di attirare l’attenzione con il simbolo classico della giornata del 25 novembre istituita nel 1999 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite: i commercianti che aderiranno all’iniziativa, pertanto, esporranno in vetrina o poco fuori l’attività una “scarpetta rossa”.

Era il 27 luglio 2012 quando Elina Chauvet le utilizzò per la prima volta in un’installazione artistica pubblica davanti al Consolato messicano di El Paso, in Texas, per ricordare le centinaia di donne uccise nella città messicana di Juarez. Da quel giorno le “scarpette rosse”, dello stesso colore del sangue versato da tante donne in tutto il mondo, sono diventate il simbolo della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

L’iniziativa, promossa da tre giornaliste del litorale, nasce per sensibilizzare su un tema sempre più crescente sul territorio. Durante la manifestazione è prevista una scarpa blu in ricordo dell’avvocato Giuseppe Cardoselli.

(Il Faro online)