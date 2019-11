Ardea, via Severiana “bombardata” dal maltempo: buche come crateri

Il maltempo non dà tregua e continua a flagellare l’intera Penisola: dalla Liguria alla Calabria, pioggia e vento stanno mettendo a dura prova strade e strutture. Tanti i disagi anche lungo le coste del litorale romano. Da Cerveteri (leggi qui) a Fiumicino (leggi qui), fino a Ostia (leggi qui).

Diversi gli interventi della Protezione Civile anche a Nettuno, Anzio e Ardea, dove l’acqua, più del vento, ha provocato diversi danni. Immediato l’intervento dei volontari del Nucleo Operativo Airone Ardea (coordinatore generale Gianni Fois, responsabile organizzativo Giorgio Colasanti), guidati dal responsabile operativo Gerardo Di Leo.

Proprio ad Ardea, infatti, a causa delle continue piogge, su via Severiana si sono aperte buche e voragini che sembrano crateri. Stessa situazione anche su via delle Palme. Situazione più critica in via delle Starne, completamente allagata.

Allagamenti anche ad Anzio, dove i volontari del Nucleo Airone sono intervenuti – su disposizione della Sala Operativa Regionale – alle 6 del mattino, in via Lombardia, dove l’acqua aveva invaso una casa rischiando di far crollare un muro.

Intervento, sempre per allagamento, anche a Nettuno, in via Camogli, dove tuttora è in corso l’intervento dei volontari della Protezione Civile.

