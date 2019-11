Atletico Terme Fiuggi, Bacchi: “Sangiustese? Una finale di Champions”

Fiuggi – L’Atletico Terme Fiuggi corre a tutta velocità. La fantastica rimonta contro il Città di Campobasso ha infatti infiammato lo spirito dello spogliatoio: “Un risultato frutto della nostra voglia di crederci sino all’ultimo – racconta Danilo Bacchi che poi continua – della nostra voglia di portare a casa tre punti fondamentali e per ripagare tutto il lavoro che facciamo in settimana assieme al mister e allo staff”.

Il terzino però non si accontenta e suona la carica in vista dell’imminente sfida alla Sangiustese: “Per noi sarà come una finale di Champions League, una partita importante per far capire che siamo un’ottima squadra. Domenica ce la metteremo tutta e daremo il massimo per centrare la vittoria”. Parole da cui traspare lo spirito di uno spogliatoio compatto e pronto a giocarsela con chiunque, mostrando una crescita continua dall’inizio di stagione: “Eravamo un gruppo nuovo, dovevamo entrare nelle idee di mister Incocciati ma, ora che lo abbiamo fatto, siamo in crescita e in campo si vede il gran lavoro che stiamo facendo. Il gruppo è molto unito, dietro poi abbiamo una società che lavora come una professionista. Abbiamo a disposizione tutto ciò che ci serve, professionisti competenti come il direttore, il presidente e un mister preparato come Incocciati che è importante. Dobbiamo solo lavorare al massimo, testa bassa e continuare a pedalare con umiltà che è la cosa più importante”.

(Il Faro on line)