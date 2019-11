Ladispoli, al teatro Vannini una giornata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne

Ladispoli – L’Amministrazione comunale di Ladispoli ricorda che per il giorno 25 novembre alle ore 18 nel teatro Marco Vannini è in programma la “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”. Alla manifestazione interverranno il sindaco Alessandro Grando, il presidente del Consiglio comunale Maria Antonia Caredda, l’assessore alle politiche sociali Lucia Cordeschia e il consigliere delegato alle pari opportunità Sara Solaroli, che ribadiranno il costante impegno dell’amministrazione di Ladispoli per prevenire e contrastare questo fenomeno sociale.

All’evento, realizzato in collaborazione con l’Azienda sanitaria locale Rm 4, parteciperanno le rappresentanti dell’associazione Donne in cerchio del servizio dello sportello antiviolenza Marzia Toja, Anna Perilli ed Elisa Marinelli. Previsti la proiezione del video “Dalle uno schiaffo”, la relazione di Bruna Cimenti, il monologo “I miei occhi hanno visto” dell’attrice Federica Santuccio che insieme a Claudia Crocioni daranno vita al “Dialogo tra finzione e realtà”.

(Il Faro online)