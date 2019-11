Cassino – Secondi a quattro punti dalla Turris i ragazzi di Mister Scudieri hanno agguantato un importante pareggio nel difficile campo del Cassino.

0 a 0 il risultato di oggi per i biancoviola che proseguono la striscia positiva, nonostante la sconfitta rimediata dalla capolista in casa: “Ci prendiamo il punto con positività – spiega l’allenatore lidense – sia perché ottenuto su un campo difficile e contro un avversario ostico, sia alla luce degli altri risultati di questa giornata che ci mantengono al secondo posto in classifica”.

Il Latte Dolce a meno due dall’Ostiamare ha perso con il Tor Sapienza per 2 a 0 lasciando ai Gabbiani l’argento temporaneo del Girone G. Un po’ più giù il Trastevere quarto nel raggruppamento che ha perso con la Torres in trasferta. Una buona gara dei lidensi e Raffaele Scudieri lo spiega: “Ci tengo a elogiare i ragazzi perché sono stati fantastici, soprattutto coloro che sono entrati a gara in corso, quando abbiamo dovuto fare cambi forzati in difesa, che hanno sicuramente complicato le cose. Ringrazio i tifosi che ci sono sempre vicini”.

Ha perso nella giornata odierna il Lanusei, l’avversaria di domenica prossima all’Anco Marzio. La Turris ha fatto bottino doppio in Sardegna. E i sardi con l’Ostiamare non vorranno raddoppiare in sconfitte consecutive nella 14esima di andata. E Scudieri lancia il cuore oltre l’ostacolo: “Testa a domenica alla sfida contro il Lanusei, un’altra battaglia”.

(Il Faro on line)(foto@ClaudioSpadolini)