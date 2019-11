Maury’s Com Cavi Tuscania, ad Alessano per tornare a vincere

Tricase – Trasferta lunga per la Maury’s Com Cavi Tuscania a Tricase (Le) dove oggi pomeriggio alle 16 affronterà Aurispa Alessano nell’incontro valido per la sesta giornata della Serie A3 Credem Banca.

Dopo le due sconfitte interne patite con Corigliano e Grottazzolina la squadra di Paolo Tofoli dovrà mettercela tutta per cercare in tutti i modi di interrompere la striscia negativa.

“Sarà una partita ostica con una squadra che gioca bene, non per niente sul proprio campo è anche riuscita a battere Macerata – avverte coach Tofoli – noi dovremo fare una grande partita per vincere, per portare a casa la vittoria. Nonostante qualche problemino avuto in settimana, lotteremo fino alla fine per fare una grande partita e per vincere. Loro sono una squadra forte in tutti i reparti con un opposto che è la loro punta di diamante, un giocatore, l’olandese Boswinkel, che prende il 50 per cento dei palloni, bravissimo, sta facendo la differenza. E’ lui che dovremmo marcare. Dobbiamo rimanere concentrati sulla nostra prestazione e giocare al massimo anche per interrompere la striscia negativa. Contro Alessano per noi deve essere una finalissima anche se sappiamo che il campionato è ancora lungo”.

I pugliesi sono andati a vincere a Corigliano la gara d’esordio (1/3) per poi cedere in casa con Modica (2/3). Dopo il turno di riposo hanno battuto Macerata a Tricase (3/1) poi però sono andati a perdere a Sabaudia domenica scorsa (3/1). In classifica sono sesti con 7 punti, uno in meno di Tuscania, quarto.

L’incontro,trasmesso in diretta su Legavolley.tv, sarà diretto dai signori Antonio Gaetano e Walter Stancati.

(Il Faro on line)(foto@LucaLaici)