Ostia, Idroscalo isolato. La mareggiata sradica anche la statua di Nettuno

Ostia – Via dell’Idroscalo sbarrata a tutti i mezzi, anche ai bus di linea: possono accedere solo i residenti. Effetti del maltempo oppure si prepara lo sgombero del villaggio alla foce?Intanto la statua di Nettuno, posizionata sulla scogliera a destra del Pontile, per causa della mareggiata è stata rovesciata e sommersa.

Da questa mattina transito vietato sull’Idroscalo. Durante la notte il mare aveva allagato le strade del villaggio alla foce del Tevere ma nella mattinata la situazione è uscita dall’emergenza. Restalo laghi d’acqua piovana lungo la strada che fiancheggia il Centro Habitat Mediterraneo e il porto turistico ma, senza chiarimenti dalle autorità, i residenti temono che si tratti della fase che precede il preannunciato sgombero del villaggio. Polizia locale e Protezione civile hanno l’ordine di consentire l’accesso a via dell’Idroscalo solo ai residenti.

Durissima la presa di posizione da parte della Comunità Foce Tevere. “Da questa mattina – scrive in una nota – è stata chiusa dalla Polizia Municipale Via dell’Idroscalo per cui nessuno, nemmeno i mezzi dell’ATAC, possono entrare, ma solo i residenti. Dopo averci mentito per settimane negando l’evidenza delle carte, lunedì scorso l’Amministrazione del Municipio X ha dovuto ammettere che siamo sotto sgombero e che domenica scorso erano già pronte 5 palestre per accogliere gli sgomberati. Denunciamo pubblicamente la totale assenza di trasparenza da parte di questa amministrazione! Denunciamo anche che si continui a tenere 500 famiglie sotto allarme sgombero. Vogliamo sapere quale è l’ordine di servizio dei vigili“.

“Non è accettabile – conclude la nota della Comunità Foce Tevere – che da 6 mesi chiediamo un appuntamento che non ci viene dato dall’amministrazione comunale con tutti gli enti competenti. E’ infine inaccettabile che nessuno, a partire dalla Presidente del Municipio X, Giuliana Di Pillo, con un’allerta meteo non sia qui a parlare con i suoi concittadini ma fuori Roma“.

Sul suo sito l’Atac informa della sospensione delle corse fino all’Idroscalo con questo laconico comunicato: “Chiusa zona Idroscalo a Ostia, linea bus 014 da via della Corazzata transita in via Domenico Baffino. Sospese fermate in via dell’Idroscalo“.

Intanto la furia delle onde e il vento forte che hanno schiaffeggiato stia per tutta la notte (qui il video e l’articolo) ha demolito quello che dale mese di marzo di quest’anno è divenuto il simbolo di Ostia marinara: la statua di Nettuno (vedi qui). E’ la scoperta fatta stamattina da chi, passeggiando sulla testata del Pontile, ha cercato con lo sguardo il monolite sulla scogliera di destra. Ad affiorare resta solo il piedistallo.

Foto di Emanuele Valeri, video di Gianluca Poscente