Pomezia, ecco gli appuntamenti per la Giornata contro la violenza sulle donne

Pomezia – Il Comune di Pomezia celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne con un calendario di iniziative per lunedì 25 novembre organizzate in collaborazione con le scuole superiori e le associazioni del territorio.

Appuntamento alle ore 10.00 presso il parco delle Rimembranze (ex giardini Pucci) di via Varrone per la cerimonia di inaugurazione di una panchina rossa, simbolo del contrasto alla violenza di genere, e di una targa in ricordo delle vittime di femminicidio e due alberi Cercis siliquastrum donati dall’organizzazione femminile Inner Wheel Italia. Subito dopo, alle ore 10.30, in piazza Indipendenza si terrà un flash mob degli studenti di tutti gli istituti superiori di Pomezia.

Seguiranno alle ore 11.00 un incontro promosso dall’Associazione Chiara e Francesco presso l’Hotel Selene e alle ore 17.00 un convegno in Aula consiliare organizzato da Sportello Donne Pomezia.

(Il Faro online)