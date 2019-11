Cerveteri, nel weekend la “Festa dell’Olio Nuovo”: il programma completo

Cerveteri – “Lo scorso anno, in occasione del decennale, fu una grande festa. Anche quest’anno siamo pronti a replicare. Saranno due giorni straordinari nel centro storico di Cerveteri. Grazie al lavoro dell’Associazione Olio E.V.O., torna anche quest’anno un appuntamento tradizionale della nostra città e dell’intera Regione Lazio, con un pubblico che negli anni si è affezionato sempre di più a questa manifestazione che coniuga in maniera straordinaria le bellezze del territorio, i prodotti della terra e l’intrattenimento”.

A dichiararlo è Riccardo Ferri, Assessore alle Politiche Agricole del Comune di Cerveteri annunciando l’undicesima edizione della Festa dell’Olio Nuovo, in programma in Piazza Santa Maria, nel cuore del Centro Storico nelle giornate di sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre e realizzata con l’importante contributo della Regione Lazio, nella figura del Presidente del Consiglio Regionale Mauro Buschini, e dell’ARSIAL.

Sabato 30 novembre, alle ore 14:30, ad aprire l’undicesima edizione della Festa dell’Olio Nuovo, l’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri di Ladispoli. Poi l’apertura degli stand dei produttori di olio e degli espositori di artigianato locale. Alle 15:00, presso lo stand Esigibili, il campione italiano Riccardo Macari effettuerà una dimostrazione di tecniche di potatura.

Ad allietare il pomeriggio, il gruppo degli Stornellatori itineranti, che intratterranno il pubblico con la loro musica e allegria. Estremamente ricco il programma di domenica 1 dicembre.

Alle ore 10:00 esibizione del Gruppo Bandistico Cerite. Alle ore 10:20 si apre l’esposizione di auto e ciclomotori d’epoca a cura del Club Vecchi 4 Tempi e del Boietto Club Miscelati al 2%.

Poi un accurato e approfondito programma di convegni e seminari: alle 10:30 il dottor Massimo Griscioli affronterà il tema degli interventi di recupero degli olivi ad un anno dal gelo di Burian, l’ondata di freddo che lo scorso inverno ha colpito tutta la penisola, mentre alle 11:30 il dottor Carlo Hausmann, Direttore Generale di Agrocamera parlerà della valorizzazione del settore agricolo e agroalimentare della provincia di Roma.

Alle ore 12:15 uno dei momenti più attesi, ovvero quello della premiazione del Concorso “Miglior Olio Nuovo 2019”.

Alle 12:30 apertura di stand gastronomici con degustazioni gratuite di prodotti del territorio. Alle ore 15:00 scopriremo con il dottor Angelo Murri come riconoscere un buon Olio Extra Vergine d’Oliva e degustazione guidata. Alle ore 18:00, estrazione dei biglietti della Lotteria legati alla manifestazione. Ad impreziosire il programma pomeridiano, la musica jazz e swing della Zambra Dixie Jazz Band diretta dal M° Augusto Travagliati.

Sempre nella giornata del 1 dicembre, nell’ambito dell’iniziativa introdotta dal Ministro per i beni e le Attività Culturali e per il Turismo, l’ingresso al Museo Nazionale Cerite di Piazza Santa Maria, proprio nel cuore della Festa dell’Olio Nuovo, sarà gratuito. Tutte le iniziative e gli spettacoli in programma alla Festa dell’Olio Nuovo sono ad ingresso gratuito.

“Turismo, divertimento, enogastronomia, promozione e valorizzazione dei prodotti genuini della nostra terra. Anche quest’anno la Festa dell’Olio Nuovo propone un programma di iniziative straordinario che auspico, come avvenuto nei primi dieci anni, possa continuare ad attirare ed interessare davvero tante tante persone – ha dichiarato l’Assessore Riccardo Ferri – vi aspetto a Cerveteri, nel nostro centro storico!”.

(Il Faro online)