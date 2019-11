Cerveteri, sprint per l’Eccellenza. I verdeazzurri si impongno a Fiumicino

Fiumicino – La prova del nove è stata superata a pieni voti e con una vittoria . Il Cerveteri espugna il campo del Fiumicino prima della classe, passando per 2 a 0 grazie alle reti di Belloni e Peluso.

Un successo importante che permette agli etruschi di ridurre le distanze dalla capolista, ora due punti di vantaggio sulla squadra di Fracassa al settimo cielo dopo la partita che ha certificato l’ottimo momento dei verdeazzurri. “Si è stata una prova di carattere e di tigna. Volevano fare bene, siamo stati bravi nell’interpretazione dei novanta minuti contro un’ottima formazione – afferma l’allenatore – il successo credo che sia meritano e frutto di una prestazione attenta e con poche sbavature”.

E’sicuramente una vittoria che galvanizza l’ambiente e, in qualche modo, indica i verdeazzurri come pretendenti alla vittoria finale. Il diesse D’Aponte è soddisfatto, ma ci va cauto. “Abbiamo disputato una grande partita e devo dire grazie ai ragazzi, ma ora per capire quali siano le nostre potenzialità dobbiamo fare attenzioni alle prossime sfide, a partire da domenica con l’Almas. La vittoria è fondamentale, abbiamo ridotto lo svantaggio a due punti ma serve avere lo stesso ritmo nei prossimi impegni, dove dobbiamo dare dimostrazione di avere testa e gambe. In questa formazione ripongo fiducia e aspettative e credo che possiamo giocarcela fino alla fine. Cerveteri merita l’Eccellenza, e a distanza di 6 anni può essere un obiettivo realizzabile”.

(Il Faro on line)