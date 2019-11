Divulgazione scientifica, a Cerveteri torna l’appuntamento con i dinosauri

Cerveteri – Divulgazione scientifica ancora protagonista nell’Aula Consiliare del Granarone. A grande richiesta di bambini e genitori, torna l’appuntamento con “Dinosauria – Paleobiologia dei Dinosauri”, pomeriggio formativo totalmente gratuito per l’Ente e per la cittadinanza promosso e curato da Pamela Baiocchi, Delegata alle Politiche Scolastiche del Comune di Cerveteri e Divulgatrice Scientifica per Nautilus Discovery. L’appuntamento è per venerdì 29 novembre alle ore 17:30, un’ora di informazione, approfondimento e conoscenza su un mondo antico quanto ancora misterioso come quello giurassico.

“Chi di noi non ha mai visto almeno una volta il celeberrimo film di Steven Spielberg Jurassic Park? Ma la domanda che sempre, soprattutto i bambini, si sono posti è: ma sono esistiti davvero? Ma torneranno mai in vita? Come avviene la loro fossilizzazione? Tante domande, alle quali in questo incontro cercheremo di dare risposta, così come a tutte le altre curiosità dei bambini, sempre affascinati e attenti nel corso di tutti gli altri incontri promossi nel corso dell’anno – ha dichiarato Pamela Baiocchi – quello che sta andando a concludersi è stato un anno straordinario dal punto di vista della divulgazione scientifica tra i bambini. Erano i primi giorni di Gennaio quando avviai il primo corso e mai avrei immaginato un successo di tali dimensioni. Talmente grande che ci sono bambini che continuano a venire ad ogni appuntamento e che con ansia attendono il venerdì proprio per partecipare a queste iniziative”.

“Anche in questo caso – ha aggiunto la Delegata Pamela Baiocchi – così come sempre accade, ad affiancarmi ci sarà Graziano Ottaviani, Artista Naturalistico, che esporrà alle curiosità dei bambini alcune delle sue ‘Opere paleoartistiche’. Sempre Graziano, nei primi giorni di dicembre sarà protagonista lungo la balconata di Piazza Risorgimento con una mostra con meravigliose riproduzioni artistiche. Un appuntamento al quale invito sin da ora tutti i bambini”.

Dopo l’iniziativa del 29 novembre, l’appuntamento successivo già fissato in calendario è per il giorno venerdì 13 dicembre, nelle ore mattutine, quando le scuole del Comune di Cerveteri, sempre al Granarone, assisteranno all’incontro “Dai Vulcani alle Conchiglie – un viaggio tra i granelli di sabbia”, al quale prenderà parte Andrea Bonifazi, Naturalista ed Ecologo Marino, Ricercatore e divulgatore scientifico.

Tutte le iniziative promosse dalla Delegata Pamela Baiocchi sono a titolo gratuito. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero: 3701291611.

(Il Faro online)