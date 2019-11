I saldi invernali a Roma e nel Lazio, inizieranno sabato 4 gennaio 2020

Regione Lazio – Anche se mancano ancora un po’ di settimane è stata già ufficializzata la data di inizio dei saldi invernali 2020 per Roma e il Lazio. A renderla nota l’assessore Regionale allo Sviluppo Economico e Attività Produttive, Paolo Orneli.

La data da segnare sul calendario per gli sconti di fine stagione è quella di sabato 4 gennaio, subito dopo le grandi spese per le festività natalizie e per Capodanno. La durata dei saldi sarà di sei settimane.

“La data è quella prevista dalla normativa regionale, ovvero il primo giorno feriale prima dell’Epifania” – dichiara l’assessore Paolo Orneli. Gli amanti dello shopping e tutte le persone in cerca del grande affare avranno sei settimane di tempo per effettuare acquisti scontati”.

Dopo il Black Friday e il Cyber Monday, iniziative importate dagli Stati Uniti dove coincidono con i giorni successivi al Ringraziamento, torna l’appuntamento con i saldi, tanto attesi in tutte le regioni italiane, perché permettono di acquistare prodotti a un prezzo più basso e quindi più accessibile.

La corsa agli affari però non prenderà il via ovunque nella stessa giornata. Secondo il calendario non in tutte le regioni si partirà in contemporanea.

Ecco le date dei saldi invernali 2019 suddivise regione per regione

Sebbene la data di inizio saldi è stata concordata tra Regioni, quella di fine sconti invece è discrezionale. Ecco quindi qui raccolto il calendario completo di inizio e fine saldi in Italia:

Abruzzo: 5 gennaio – 5 marzo 2020

Basilicata: 5 gennaio – 1 marzo 2020

Calabria: 5 gennaio – 28 febbraio 2020

Campania: 5 gennaio – 2 aprile 2020

Emilia Romagna: 5 gennaio – 5 marzo 2020

Friuli Venezia Giulia: 5 gennaio – 31 marzo 2020

Liguria: 5 gennaio – 18 febbraio 2020

Lazio: 4 gennaio – 28 febbraio 2020

Lombardia: 5 gennaio – 5 marzo 2020

Marche: 5 gennaio – 1 marzo 2020

Molise: 5 gennaio – 4 marzo 2020

Piemonte: 5 gennaio – 28 febbraio 2020

Puglia: 5 gennaio – 28 febbraio 2020

Sardegna: 5 gennaio – 4 marzo 2020

Sicilia: 5 gennaio 2020 – 15 marzo 2020

Toscana: 5 gennaio – 15 marzo 2020

Veneto: 5 gennaio – 31 marzo 2020

Valle d’Aosta: 5 gennaio 2020 – 31 marzo 2020

Trentino Alto Adige: 5 gennaio – 16 gennaio 2020

Umbria: 5 gennaio – 4 marzo 2020

(Il Faro online)