Novità Huda Beauty autunno-inverno 2019-2020

Ecco quai sono state le novità introdotte da Huda Beauty (leggi qui) per l’autunno-inverno 2019-2020 in tema make-up, per quanto riguarda il trucco degli occhi, e skincare con il lancio di un prodotto per rimuovere il trucco.

Le palette occhi

Le Nude Obsessions sono 3 mini palette composte da 9 ombretti ciascuna dai finish shimmer, metal e mat, create per adattarsi ad ogni tonalità di pelle e colore degli occhi. Sono disponibili in 3 tonalità: la Nude Light caratterizzata da toni neutri,

la Nude Medium contenente toni caldi più intensi

e la Nude Rich composta da ombretti scuri. Le tonalità scure sono perfette per essere applicate nella piega dell’occhio, mentre quelle chiare possono essere stese lungo l’osso della fronte e all’ angolo interno dell’occhio. Gli ombretti metal si possono picchiettare al centro della palpebra con l’anulare o con un pennello bagnato, per ottenere un effetto shining.

La Mercury Retrograde è una palette composta da 18 ombretti le cui tonalità, come il rosa, il rame opaco, l’oro, il blu ed il viola, consentono combinazioni facili da usare. In questo originale accostamento di nuance cosmiche, i toni freddi si equilibrano con quelli caldi sposandosi perfettamente con gli elementi di un universo intergalattico. Nella palette sono presenti 9 tonalità opache, 6 tonalità cremose metallizzate ultra brillanti cariche di riflessi elettrizzanti, 1 polvere scintillante dotata di perle di vetro e glitter argentati, e 2 ombretti trasparenti dai multi-riflessi per uno effetto tridimensionale.

Se siete curiose di provare la pigmentazione di queste palette, ecco i link sui quali poterle trovare:









L’eyeliner

Il Life Liner (23,90 euro) è un eyeliner nero waterproof dal finish opaco, composto da una matita ed una punta liquida. Garantisce una tenuta fino a 48 ore, e l’estremità appuntita del pennello consente una stesura perfetta del prodotto. Per un’applicazione ottimale dell’ eyeliner, consiglio di iniziare tracciando una linea dall’angolo esterno dell’occhio fino a metà palpebra, per poi continuare la linea dall’angolo interno dell’occhio verso l’esterno, collegando le due linee al centro della palpebra. Dopo aver atteso circa 60 secondi per permettere al prodotto di asciugarsi, si può procedere con un’eventuale seconda passata a seconda dell’effetto desiderato. Il lato della matita, la cui durata arriva fino ad 8 ore, si applica lungo la rima cigliare o lungo la palpebra per un effetto ancora più drammatico.

Il Cleansing Balm

Il Cleansing Balm (12,90 euro) è un balsamo struccante che deterge delicatamente il viso, grazie alla sua formula che si trasforma in olio cremoso a contatto con la pelle per eliminare tutto il trucco, dal più leggero al più intenso. Questo prodotto contiene l’estratto di fiori di ciliegio, che lascia la pelle pulita, rinfrescata, morbida ed idratata. Si applica una piccola quantità di balsamo sulle palpebre e si massaggia delicatamente per detergere la pelle ed eliminare il trucco, poi si risciacqua con acqua tiepida rimuovendo l’eventuale prodotto in eccesso.

(Il Faro Online)