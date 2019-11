Meteo – Situazione. Dopo l’intensa perturbazione che nel weekend ha interessato il Nordovest generando condizioni alluvionali e che con l’inizio della nuova settimana si sta portando verso le regioni del Sud, ci attenderà una breve pausa anticiclonica con condizioni di tempo più stabile fino a buona parte di martedì. Ma durerà poco, poiché dall’Atlantico un nuovo fronte perturbato raggiungerà mercoledì l’Italia a partire dal Nordovest, con ripresa del maltempo e fenomeni in estensione alle regioni tirreniche centro-meridionali. Vediamo i dettagli:

METEO MARTEDÌ

La giornata trascorrerà ancora all’insegna della stabilità prevalente, seppur con una residua variabilità sulle regioni ioniche ancora coinvolte dalla parte terminale della vecchia perturbazione, comunque con condizioni in via di miglioramento. Inizierà contemporaneamente ad aumentare la nuvolosità al Nord per l’avvicinamento della nuova perturbazione, tanto che tra la sera e la notte le prime piogge faranno la loro comparsa al Nordovest e sull’alta Toscana.

METEO MERCOLEDÌ

a nuova fase di maltempo entrerà nel vivo sin dalle prime ore della giornata al Nordovest, con piogge e rovesci in intensificazione soprattutto sulla Liguria, in trasferimento in giornata a Lombardia e Triveneto. Contemporaneo peggioramento anche su Sardegna e regioni tirreniche a cominciare dalla Toscana, con piogge e rovesci in rapida estensione a Lazio, Umbria e Campania, fino all’alta Calabria tirrenica. Rimarranno riparate dalla dorsale appenninica invece l’Emilia Romagna e le regioni adriatiche, con clima asciutto salvo qualche pioggia che potrà temporaneamente sconfinare alle Marche entro sera. Neve attesa sulle Alpi oltre i 1400/1600m. In giornata tenderà già a migliorare sul Nordovest grazie al rapido spostamento verso levante del fronte, con subentro di variabilità.

TENDENZA SUCCESSIVA

Permarranno correnti umide occidentali giovedì e venerdì responsabili di tempo a tratti instabile sulle aree tirreniche e sulle Alpi centro-occidentali, specie confinali, in attesa di una nuova e più intensa perturbazione sul finire della settimana a partire dal Nordovest.

Cronaca meteo

Leggi qui:

Vortice sul Mediterraneo, ancora forte maltempo sull’Italia, fiumi in piena e situazioni alluvionali