Torrino C5, quanti rimpianti: contro il Grande Impero finisce 3-3

Roma – Al Pala To Live il match tra Atletico Grande Impero e Torrino C5 termina in parità (3-3): molti rimpianti per i ragazzi di Corsaletti, in vantaggio di due reti a meno di tre minuti dalla fine. Biraschi croce e delizia: prima una strepitosa doppietta, poi l’espulsione, chirurgica,eccessiva e penalizzante che riporta in partita il Grande Impero.

Partono meglio i padroni di casa, che sbloccano la partita dopo quattro minuti: bella imbucata di Mentasti per Morolli, che solo davanti a Di Santo realizza l’1-0. Quattro minuti dopo arriva il pareggio del Torrino: Legnante intercetta un pallone nella propria metà campo, avanza, non riesce a servire Fiorito sulla destra, la palla torna nella sua disponibilità e, dopo una prima respinta di Rossi, la ribattuta con il sinistro è vincente e vale l’1-1. Caparbia e determinata azione del 14 verdeblu, che al termine di grande coast to coast ristabilisce la parità. La partita rimane in equilibrio fino a un minuto dalla fine del primo tempo: Di Pascasio scarica un gran sinistro, ma trova la risposta superlativa di Di Santo, che con un gran riflesso mette in corner. Dal calcio d’angolo seguente, la palla torna nelle disponibilità dello stesso Di Santo, che lancia con un passaggio millimetrico Biraschi: il classe ‘98 vince il duello fisico con Mentasti, e di punta insacca il gol dell’1-2. Si va al riposo con il Torrino in vantaggio.

Al quarto minuto della ripresa, direttamente da calcio di punizione, Michele Biraschi realizza doppietta personale e 3-1 Torrino. L’Atletico Grande Impero, nel tentativo di recuperare lo svantaggio, inserisce a dodici minuti dal termine il portiere di movimento. Con la porta sguarnita il solito Biraschi, dalla propria metà campo, sfiora il 4-1: il suo tiro, che avrebbe portato il Torrino avanti di tre lunghezze, esce per questione di centimetri. Poco dopo Biraschi, già ammonito, commette un fallo su Russo, rimediando la seconda ammonizione, e la conseguente espulsione: soprattutto il primo giallo, comminato per proteste, risulta una punizione eccessiva e che risulterà determinante per il resto della partita. I padroni di casa, con la superiorità numerica, accorciano le distanze con Savi, bravo a battere Di Santo (decisivo pochi secondi prima su un tiro potentissimo di Ciaralli) e a riaprire la partita quando mancano meno di tre minuti al termine. A sessanta secondi dalla sirena Savi serve in area Costi, che da ottima posizione, e con l’aiuto della traversa, realizza il 3-3 finale. Ci sarebbe il tempo per un’ultima occasione per il Torrino, ma il direttore di gara decide fermare il gioco, a 5 secondi dalla fine e con la porta del Grande Impero sguarnita, per richiamare all’ordine le due panchine: un ulteriore errore che lascia dubbi e perplessità su come è maturato il risultato finale.

L’analisi del post partita

Una grande prestazione di squadra, un altissimo livello di attenzione e concentrazione in entrambe le fasi che lascia ben sperare per il futuro. Il Torrino esce con un punto dal Pala To Live, ma con la consapevolezza di aver giocato una grande partita contro un’ottima squadra che non aveva certo bisogno di decisioni fortunate. La squadra di Corsaletti sale a quota 15 punti in classifica, insieme al Grande Impero, ed agguanta il Casal Torraccia. Il prossimo avversario, sabato prossimo al TSC., sarà proprio il Casal Torraccia.

Serie C1 – Girone A – 10a Giornata

Atletico Grande Impero – Torrino C5 3-3 (p.t. 1-2)

Atletico Grande Impero: Rossi, Mentasti, D’Orrico, Ciaralli, Savi, Di Pascasio, Costi (C), Russo, Pignocchi, Morolli, Chimenti, Tognocchi.

Torrino C5: Di Santo, Biondani, Baldanza, Biraschi, Cucunato, De Rossi, Fiorito, Fortini, Legnante, Maiali, Mazzotti, Preto (C). All. Corsaletti.

Marcatori: nel p.t. Morolli (G), Legnante (T), Biraschi (T); nel s.t. Biraschi (T), Savi (G), Costi (G).

Arbitri: Eugenio Cipolla (Roma 1); Federica Pellegrini (Frosinone)

Ufficio stampa Torrino C5

(Il Faro on line)