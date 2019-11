Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.5 ha colpito alle 2:54 ora locale, le 3:54 in Italia, la costa settentrionale dell’Albania, vicino Durazzo.

Almeno quattordici persone sono morte, centinaia i feriti arrivati in ospedale con fratture e altre lesioni e si contano diversi dispersi. Questo il bilancio provvisorio del terremoto, mentre si continua a scavare tra le macerie dei palazzi crollati alla ricerca di superstiti.

Foto 2 di 2



Il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro tra Shijak e Durazzo.

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha autorizzato la partenza di uomini e mezzi per rispondere alla richiesta di soccorso avanzata dall’Albania. Il team – viene spiegato in una nota del Dipartimento di Protezione Civile – composto da squadre Usar di ricerca e soccorso dei Vigili del fuoco della Toscana e squadre operative da Puglia e Campania, integrate da personale medico dell’Areu della regione Lombardia, da ingegneri e tecnici del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco esperti nella valutazione e analisi del danno, da personale del Dipartimento della Protezione Civile e della Croce Rossa italiana, è in partenza per l’Albania.

L’ambasciata italiana in Albania comunica i numeri utili per informarsi sul sisma.