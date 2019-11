Anzio, arriva “Pianta un albero con la Biblioteca Chris Cappell”

Anzio – La Biblioteca Comunale Multimediale Chris Cappell ha avviato un’iniziativa per dare il proprio contribuito nella campagna di sensibilizzazione volta alla tutela dell’ambiente, per questo da ieri, 25 novembre, è partita la raccolta fondi dedicata a “Pianta un Albero”, un progetto promosso da Treedom, l’unica piattaforma web al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguirlo online. Dalla sua fondazione, avvenuta nel 2010 a Firenze, Treedom ha reso possibile la piantagione di oltre 600.000 alberi in Africa, America Latina, Asia e Italia. Tutti gli alberi vengono piantati direttamente da contadini locali e contribuiscono a produrre benefici ambientali, sociali ed economici.

In questo modo piantare alberi, oltre a favorire un riequilibrio ambientale grazie all’assorbimento della CO2 che quotidianamente produciamo, avvelenando il nostro pianeta, contribuisce anche a creare ricchezza alle famiglie a cui verranno donati gli alberi ed a creare nuovi posti di lavoro qualificati, in tutti quei vivai che verranno avviati ex novo per sostenere tale progetto.

L’offerta sarà libera, ma avrà un tempo limitato; nella primavera del 2020, infatti, romperemo il salvadanaio in terracotta, attualmente dedicato all’iniziativa, e invieremo tutti i fondi raccolti a Treedom. I passaggi che ne conseguiranno saranno tutti accuratamente descritti, attraverso foto e dati precisi, e condivisi con i nostri utenti, per tenerli informati sull’albero che avranno contribuito a compare. Con il passare dei mesi, continueremo poi a seguire la vita di questo albero e decideremo insieme il nome da assegnarli. Ci sono infatti alcuni passaggi ben precisi da seguire, quali:

1) La scelta. L’albero o gli alberi da acquistare, possono essere scelti fatta in base a determinate caratteristiche oppure ai vari significati.

2) La dedica. E’ infatti possibile lasciare una dedica sull’albero: le parole resteranno per sempre incise virtualmente sull’albero che piantato e regalato.

3) La consegna. Si potrà scegliere la modalità di consegna, nel caso si scelta di fare una donazione.

Chi fosse interessato e volesse contribuire autonomamente ai progetti lanciati da Treedom, può visitare il loro sito (clicca qui).

(Il Faro online)