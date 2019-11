Atletico Terme Fiuggi, Mazzarani “C’è rammarico, ora testa alla Jesina”

Fiuggi – Secondo pareggio consecutivo per l’Atletico Terme Fiuggi, che impatta in casa contro la Sangiustese.

Il sapore è quello del rammarico in casa biancorossoblu, perché il successo in casa manca dallo scorso 20 ottobre (quando venne regolata con ben sei reti il Real Giulianova) e contro la formazione di Senigagliesi la squadra aveva voglia di ringraziare il pubblico accorso al Capo I Prati nonostante la giornata fosse funestata dal maltempo.

E’ arrivato un segno X che porta i fiuggini a 16 punti in classifica: “A fine gara eravamo rammaricati esordisce Francesco Mazzarani – perché nel percorso di crescita che stiamo seguendo i tre punti contro la Sangiustese sembravano un obiettivo naturale da centrare domenica. Purtroppo ci è mancato un po’ di cinismo e di cattiveria, soprattutto nel primo tempo quando in almeno un paio di occasioni potevamo far girare la gara dalla nostra parte. Però come nella sfida di Campobasso siamo sempre rimasti con la testa sulla partita e sull’avversario, non mollando mai e riuscendo a riprenderla portando a casa almeno un punto”.

Il giocatore di Mister Incocciati prosegue: “Dobbiamo continuare così, dando sempre il meglio di noi stessi per ripagare gli sforzi che facciamo in settimana e l’impegno che tutto lo staff ed il mister infondono nel corso degli allenamenti. Domenica l’obiettivo contro la Jesina sarà quello di ottenere i tre punti, dipenderà tutto da noi. Non conosco molto il team marchigiano, però credo che avendo bisogno di punti non ci renderanno la vita facile. Noi dobbiamo alzare ancora un po’ di più l’asticella e ritornare al successo”.

(Il Faro on line)(foto©Atletico Terme Fiuggi)