Coppa del Mondo, la vincente Italia del biathlon in gara nel week end

Oestersund – Riparte dalla magica Oestersund l’avventura della squadra di biathlon, pronta a esordire nell’edizione 2019/20 della Coppa del mondo.

La località svedese nello scorso mese di marzo regalò giornate indimenticabili al gruppo diretto da Fabrizio Curtaz, che nel corso dei Mondiali vinse addirittura cinque medaglie, con le perle degli ori praticamente in contemporanea di Dorothea Wierer e Dominik Windisch nelle mass start di chiusura. I due altoatesini saranno al via delle gare che partiranno sabato 30 novembre al pari di Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo, Nicole Gontier, Lukas Hofer, Thomas Bormolini, Daniele Cappellari e Giuseppe Montello, per un totale di quattro donne e cinque uomini.

Il programma del primo appuntamento stagionale è abbastanza intenso: si comincia con le staffette singola mista e mista, seguite domenica 1 dicembre dalle sprint. Tre giorni dopo ecco l’individuale maschile, che precede giovedì 5 dicembre l’individuale maschile, sabato 7 e domenica 8 dicembre chiusura con le staffette maschile e femminile.

L’Italia vanta una tradizione positiva sulla pista di Oestersund: Wierer si è imposta anche nell’individuale del 2015, Wilfried Pallhuber nell’individuale maschile del 1996, Johann Passler nella sprint mashcile del 1989 e altri undici podi.

Questa settimana parte anche l’Ibu Cup a Sjusjoen, in Norvegia, con due sprint e una pursuit, alle quali prenderanno parte Saverio Zini, Thierry Chenal, Patrick Braunhofer, Michela Carrara, Irene Lardschneider e Alexia Runggaldier.

Il programma delle competizioni:

Gio. 28/11 – Ibu Cup – Sprint maschile e femminile Sjusjoen (Nor) – ore 11.00 e 14.00

Sab. 30/11 – Cdm – Staffetta singola mista e staffetta mista Oestersund (Sve) – ore 13.10 e 15.00, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlon-world.com

Sab. 30/11 – Ibu Cup – Sprint maschile e femminile Sjusjoen (Nor) – ore 11.00 e 14.00

Dom. 01/12 – Cdm – Sprint maschile e femminile Ostersund (Sve) – ore 12.30 e 15.30, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlon-world.com

Dom. 01/12 – Ibu Cup – Pursuit maschile e femminile Sjusjoen (Nor) – ore 10.00 e 12.30

(Il Faro on line)