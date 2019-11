Coronas attacca: “Un Comune sistematicamente fuori bilancio”

Fiumicino – “Sono uscito dall’ennesima Commissione Bilancio con l’amaro in bocca“. A dirlo è Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia.

“All’ordine del giorno – spiega Coronas – i ‘soliti’ debiti fuori bilancio da coprire. Il ricorso costante a questo istituti dà l’immagine di un Comune che dimostra costantemente di non saper programmare. Ci troviamo ormai da anni a fare Consigli comunali per coprire ‘buchi’ che non dovrebbero esserci.

E non si parli di emergenze: alcune ce ne sono state, è innegabile, ma questo è un modus operandi che prescinde da ciò che accade nel contingente. E’ un modo di pensare, prima ancora che un modo di fare. E questa amministrazione, purtroppo, amministra i soldi dei cittadini pensando ‘fuori bilancio’.”