Domus Igea Aprilia, Coach Federici: “Elogio le ragazze per il grosso impegno”

Aprilia – Tutto bene quel che finisce bene cita un famoso detto ed è il caso di dirlo per la Domus Igea che sabato ha liquidato il Viterbo con un perentorio 3 a 0, avvicinandosi così (a meno un punto) dalla zona play off occupata dal Cisterna 88.

Che fosse una gara alla portata di capitan Macedo e compagne lo si intuiva guardando la classifica tra le due formazioni, ma questo non piace agli allenatori, in particolare a Tonino Federici che ha sempre predicato rispetto e attenzione per le avversarie, nonostante tutto.

Del match c’è poco da commentare, tre set quasi fotocopia tra loro, nei quali la Domus Igea ha imposto sempre il proprio gioco senza mai calare di concentrazione, anzi aumentando il ritmo quando le situazioni o le opportunità lo richiedevano. La risposta della squadra alle defezioni che anche sabato non hanno permesso l’allenatore di giocare con la formazione tipo, sono state più che buone. Con le due schiacciatrici Paduae Fabeni ancora ferme ai box per infortunio, Federici ha optato in quel ruolo per la carta Garofalo ottenendo così quella risposta sul campo dopo la buona prova offerta sette giorni prima ad Olbia. Al centro De Arcangelis e Macedo hanno fatto il loro compito, altrettanto bene anche l’opposto Giulia Pistocchi come l’altra schiacciatrice Esposito risultata alla fine la migliore attaccante con 20 palloni a terra. In regia bene anche la giovane Licata, altrettanto pronta è stata anche Ceresi quando chiamata a sostituirla nel terzo set.

Domus Igea Aprilia – Vbc Viterbo 3-0 ( 25-19; 25 -14; 25-15)

Aprilia: Paduan.e., Petruzzellan.e., Fabenin.e., Licata 2, Macedo 4, De Arcangelis 10, Nuzzo n.e., Esposito 20, Vittozzi (L), Pistocchi 19, Garofalo 7, Russo n.e., Ceresi. All Federici

Viterbo: Caporossi 1, Morri 5, taratufolo , Catalani, Ippoliti 6, Capotosti 10, Marinelli , Andreani (L), Pasquali 4, Rossi 5, Di Valerio 1, Mezzogorin.e., Macari n.e., Carbonari.

(Il Faro on line)