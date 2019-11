Fiumicino, a Natale, incartare è solidale. Torna l’iniziativa di Farmacisti in aiuto

Fiumicino – “Ogni fiocco, un sorriso” ormai non ha bisogno di presentazioni: da ben 7 anni Farmacisti in aiuto, Onlus che opera sul territorio comunale di Fiumicino, realizza questa iniziativa di raccolta fondi in prossimità del Natale.

“È un occasione per raccontare quello che facciamo in Italia e all’estero; parlare dei progetti attivi e di quanto, grazie a Ogni fiocco, un sorriso, siamo riusciti a realizzare. Grazie al sostegno del Parco Commerciale Da Vinci con cui da, appunto, 7 anni abbiamo avviato questa forma di partnership e all’ospitalità di Maisons du Monde, in questi anni abbiamo raggiunto importanti risultati e siamo riusciti ad aiutare tante famiglie. Quest’anno contiamo di fare ancora di più” – ha dichiarato Tullio Dariol, presidente di Farmacisti in aiuto.

A fronte di una donazione libera, sarà possibile far impacchettare ai volontari FIA i doni acquistati per i propri cari. Sul pacchetto verrà appeso un bigliettino di Farmacisti in aiuto a simboleggiare il sostegno dato alla Onlus.

“I fondi raccolti in queste iniziative sono utilizzati in larga parte per alimentare il fondo di solidarietà – prosegue il presidente – grazie a cui ci è possibile distribuire la spesa alimentare a chi ne ha bisogno, materiale scolastico o sostenere l’erogazione di visite mediche ed esami diagnostici. Tutto il territorio e parte degli esercizi commerciali si sono mobilitati per sostenerci. Si tratta, davvero, di una forma straordinaria di mutuo aiuto all’interno di una comunità e crediamo sia fondamentale proseguire su questa strada”.

Veniamo agli appuntamenti

Sarà possibile sostenere “Ogni fiocco, un sorriso”, avvicinando i volontari che si troveranno all’interno di Maisons du Monde, Parco Commerciale Da Vinci, negli orari di apertura del negozio, in questi giorni di Dicembre:

Domenica 1

Sabato 7 / Domenica 8

Sabato 14 / Domenica 15

Sabato 21 / Domenica 22

“Con una piccola donazione potrai contribuire al progresso sociale e culturale di popolazioni povere e bisognose per favorirne l’autonomia di gestione e tutelarne la dignità” conclude Tullio Dariol.

Fai una donazione oggi: aiutaci… ad aiutare!

Un aiuto concreto, a cui puoi partecipare anche tu con una donazione una tantum o periodica, o donando il tuo 5×1000.

Per avere maggiori informazioni:

vi invitiamo a visitare il nostro sito www.farmacistiinaiuto.org, la nostra pagina facebook /FarmacistiinaiutoOnlus – la nostra pagina personale sul Quotidiano online “Il Faro” – oppure a contattarci via mail segreteria@farmacistiinaiuto.org oppure contattare la nostra segreteria al 346-4360567.

