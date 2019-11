Fiumicino, iniziate le potature in via del Canale

Fiumicino – “Sono iniziate le potature degli alberi in via del canale a Fiumicino, su entrambi i sensi di marcia”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Era tanti anni – prosegue – che non si interveniva su questa strada, poi si proseguirà per tutta via Foce Micina e nelle vie limitrofe. A seguire passeremo al rifacimento dei marciapiedi, sempre in via del canale, e alla ristrutturazione di alcuni tratti di quelli su via Foce Micina. Il lavoro di manutenzione programmata, dunque, va avanti con l’area Ambiente e l’area Lavori pubblici”.

“La programmazione degli interventi di potatura delle alberature – aggiunge l’assessore all’Ambiente Roberto Cini – segue la priorità data dalle zone dove è più a rischio la sicurezza dei cittadini. In seguito, si provvederà a intervenire anche nelle altre zone che necessitano”.

(Il Faro online)