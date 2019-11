Formia, in arrivo al centro salesiani Don Bosco il convegno “Sport, per tutti e di tutti”

Formia – È periodo di cambiamento in tutti i settori, è periodo di cambiamento nella società in continua evoluzione, con i pro e i contro dell’innovazione tecnologica.

Anche il mondo dello sport si interroga, alla viglia dell’anno olimpico, alla vigilia della scelta per l’ufficializzazione degli sport tecnologici. Un tema molto vasto e forte, che coinvolge non solo lo Sport come attività di movimento agonistico, ma il modo di essere della nuova società. Il prossimo anno in primavera si terrà la giornata mondiale dello sport, indetta dall’ONU.

L’Italia sportiva, redigerà il suo documento come gli altri stati. Un consuntivo sul passato, considerazioni sul presente e proposte per il futuro. Ad assumersi questo impegno è l’L’Associazione Nazionale Stelle e Palme al Merito, Associazione Benemerita del CONI e del CIP, che oltre al Presidente Gianni Cola (già alla direzione della FIDAL e al CISM, organismo sportivo dei militari di tutto il mondo) annovera un elevato numero di atleti e dirigenti che molto hanno dato allo sport italiano e mondiale.

Il convegno, che gode del patrocinio del Comune di Formia, vedrà i lavori svolgersi presso l’aula magna del Centro Salesiani “Don Bosco” in via Appia lato Napoli. Non è un caso la scelta della location, considerando che per tanti ragazzi l’approccio con lo sport nasce proprio nei campetti delle ACR, per poi continuare a scuola e di seguito nei centri sportivi delle associazioni o quelli a gestione federale.

“Lo sport, per tutti e di tutti” è il titolo della convention, che rimarcherà il nuovo modo di essere del cittadino adulto, che sta acquisendo sempre più la cultura del movimento come strumento, abbinato all’alimentazione, per un corretto stile di vita. In contrapposizione, la scuola si accorge che, con la scusa di carenza fondi, l’attività di Scienze Motorie Sportive è messo da parte e il supporto educativo e formativo, lascia spazio al bullismo e al cyberbullismo.

Ma anche il CONI stesso ha da rivedere le direttive promozionali e quelle dello sport d’alto livello, forse troppo spettacolarizzato ed enfatizzato per alcune discipline e molto distratto per altre.

L’apertura dei lavori è prevista alle ore 10.00 di venerdì 29 novembre 2019. Si succederanno gli interventi dei relatori, prima della chiusura di sintesi del presidente Gola, che dovrà raccogliere quanto emerso nel tour nazionale che ha toccato Livorno e Schio (zone dove risiedono i Centri di Preparazione Olimpica), per redigere il documento ufficiale da consegnare all’ONU.

Sono attesi interventi dalla platea, che aperta a tutti i dirigenti, atleti delle associazioni sportive, alle scuole, con i Dirigenti Scolastici, i Docenti di Scienze Motorie agli stessi alunni e a chiunque ama lo sport, potrà sollevare riflessioni e contribuire all’auspicato risultato positivo dell’incontro.

