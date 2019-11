Formia, in arrivo la terza edizione del premio dedicato a Remigio Paone

Formia – Nella sala Sicurezza del Comune di Formia, si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione della terza Edizione del Premio dedicato a “Remigio Paone”, celebrato produttore e regista di spettacoli e riviste, che si rifacevano alle migliori esperienze europee e americane.

Quest’anno, Gaetano Cerrito, noto personaggio dello spettacolo nel sud, è il nuovo direttore artistico, il presidente della Giuria è Luigi Caramiello, mentre, la produzione è dell’associazione “La Magica”, presieduta da Augusto Ciccolella.

Tra i tanti prestigiosi premiati: “sezione Cultura, Cinema, Teatro e Tv e Sociale”, anche Enrica Bonaccorti, Roberta Bruzzone, Martine Brochard, Daniela Poggi , Maria Rita Parsi, Andrea Roncato, Massimiliano Gallo, Francesco Di Leva. Per la sezione “Impegno Sociale” Maria Luisa Iavarone, per la “sezione Medicina e Ricerca” il Nefrologo di fama mondiale Giuseppe Remuzzi, Direttore dell’Istituto Mario Negri di Milano e per la chirurgia il Prof Luigi Santini, Direttore di Chirurgia Generale al Policlinico di Napoli.

Il Premio Speciale di quest’anno, va ai lavoratori della Whirpool di Napoli, assurti a simbolo di lotta e di speranza, per il riscatto del lavoro di quest’altra Italia e dell’Italia intera.

Con Cerrito, presenti, alla conferenza stampa anche l’assessore del Turismo e Spettacolo del Comune di Formia, Kristian Franzini, il pittore incisore del premio Giovanni Simione, segretario nazionale dell’Ana Marrigo Rosato.

Nel corso della giornata del Premio “Remigio Paone”, il prossimo 15 dicembre, tutti i premiati saranno accolti alle 12:00, con un cocktail di benvenuto, alle 14:00 ci sarà un mini tour a bordo di un pullman Gran Turismo, nel Golfo di Gaeta, con i Sindaci, gli Assessori, i Premiati e la stampa accreditata.

Alle 18:00 è previsto l’Angolo della Cultura, con le pubblicazioni di diversi premiati, alle 20:00 avrà inizio la serata di Gala. La location dell’Evento è il Grande Albergo Miramare di Formia.

(Il Faro on line)