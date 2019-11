Giornata Nazionale della Colletta Alimentare: a Cerveteri nove supermercati e tanti volontari

Cerveteri – Torna anche quest’anno un importante appuntamento con la solidarietà: la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Come in passato, anche Cerveteri sarà protagonista con tantissimi volontari che nella giornata di sabato 30 novembre saranno davanti ai supermercati della città per raccogliere generi alimentari per le famiglie più bisognose.

Sono 9 i supermercati di Cerveteri dove sarà possibile donare uno o più prodotti alimentari da devolvere a chi sta vivendo una situazione di difficoltà economica.

Anche in questa occasione, tante le realtà che scenderanno in campo in favore della Giornata lanciata dal Banco Alimentare Nazionale, che quest’anno giunge alla sua 23esima edizione. A Cerveteri parteciperanno il Centro di Solidarietà Cerveteri, il Gruppo Comunale di Protezione Civile, l’Aeronautica Militare di Furbara, Croce Rossa Italiana, le Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente e l’Esercito Italiano.

Ognuno di loro, sempre nello spirito della solidarietà che da sempre li contraddistingue, metterà a disposizione uomini e mezzi per i trasporti di tutto il materiale raccolto nell’arco della giornata.

“Il numero delle famiglie che vive situazioni di povertà in Italia è ancora oggi impressionante – ha detto Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri – ci sono padri e madri di famiglia che addirittura non riescono a mettere insieme un pranzo o una cena degne di tale nome. Anche per questo sostenere le attività di Banco Alimentare e la Giornata della Raccolta Alimentare è importante.

Solo l’anno scorso, sono state distribuite 90mila tonnellate di cibo. Certo, non la soluzione definitiva al problema delle famiglie, ma sicuramente un importante aiuto. Nella nostra città, grazie al grande lavoro di una fitta rete di realtà che per l’occasione uniranno ancora di più le forze, anche quest’anno sono certo riusciremo a dare un contributo davvero importante alla causa, anche grazie ad una collettività che sempre si dimostra estremamente generosa. A tutti coloro che saranno impegnati nella Giornata di Raccolta, il mio più sincero ringraziamento e il mio caloroso augurio di buon lavoro a nome di tutta la città di Cerveteri”.

Si consiglia di donare prodotti a lunga conservazione, come alimenti per l’infanzia, tonno in scatola, riso, olio, legumi, sughi e pelati e biscotti. Non donare prodotti freschi.

(Il Faro online)