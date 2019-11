Incidente mortale: auto si schianta contro un camion e uccide 3 operai

Lecce – Quattro persone sono morte in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla circonvallazione di Galatone, in provincia di Lecce. Una Golf Volkswagen stava transitando quando, probabilmente dopo un sorpasso, ha impattato con un camion della Eco.man Salento fermo sul ciglio della strada e adoperato per potare degli ulivi.

A perdere la vita sono stati il conducente della vettura e 3 operai intenti a lavorare. Un quarto operaio è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale ‘Vito Fazzi’ di Lecce: era sul cestello e quindi le conseguenze per lui non si sono rivelate fatali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco e il 118.

(Il Faro online)